Turismo: accordo Enit-Rete città medievali, Sabatini (Fd'I Lazio) "valorizzare e promuovere"

- La firma del protocollo d'intesa fra Enit e la Rete delle Città medievali italiane con capofila Viterbo "segna un nuovo modo di concepire lo sviluppo turistico, puntando sull'autenticità medievale come marchio di qualità da promuovere e valorizzare sul mercato del turismo internazionale". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini che questa mattina ha partecipato alla conferenza stampa in cui è stato siglato l'accordo fra l'Agenzia nazionale del Turismo e la Rete delle Città medievali che comprende 28 comuni e coinvolge dieci regioni. "La rete – ha spiegato Sabatini – nasce proprio dalla volontà di programmare strategie condivise in grado di promuovere e valorizzare l'identità medievale delle nostre città e favorire lo sviluppo di un turismo storico e culturale che, soprattutto in prossimità dell'anno giubilare, potrà portare concreti vantaggi a tutti. Un ringraziamento quindi al consigliere Sandro Pappalardo di Enit e a Renato Chiti Destination Manager di Medieval Italy. E' stata importante e significativa oggi la presenza di tanti comuni del Lazio, fra cui Viterbo, Sutri, Bagnoregio e Tarquinia, a rappresentare proprio la straordinaria ricchezza che può derivare dalla storia delle nostre comunità". (segue) (Com)