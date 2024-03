Turismo: accordo Enit-Rete città medievali, Sabatini (Fd'I Lazio) "valorizzare e promuovere" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato testimone diretto – ha aggiunto il consigliere regionale Sabatini - dell'efficienza di Enit per ciò che ha riguardato la promozione della Macchina di Santa Rosa, l'evento simbolo della città di Viterbo che insieme al consigliere Pappalardo abbiamo presentato con successo sia alla Borsa internazionale del Turismo di Milano che alla Fiera di Berlino. Sono certo quindi che la collaborazione con l'Agenzia nazionale del Turismo consentirà a questo progetto di decollare con successo e conseguire gli obiettivi strategici". Per quanto riguarda le opportunità in campo con la collega consigliere regionale umbra Eleonora Pace presente all'incontro, "abbiamo intrapreso un percorso comune che vede le nostre rispettive regioni al lavoro per creare un modello di sviluppo turistico legato proprio al medioevo e alle rievocazioni storiche, ma anche a grandi personaggi del passato come Vicino Orsini e Giulia Farnese che hanno caratterizzato un'epoca storica e possono ancora oggi rappresentare un'attrazione turistica importante per i nostri territori - prosegue il capogruppo FdìI –. E proprio per ciò che riguarda le rievocazioni storiche, dopo l'approvazione della legge nazionale realizzata grazie al prezioso contributo offerto da Antonio Tempesta presidente dell' Associazione delle Rievocazioni storiche del Lazio che ringrazio, siamo ora al lavoro tanto nel Lazio che in Umbria, per far approvare proposte di legge regionali volte a valorizzare e sostenere adeguatamente questo straordinario patrimonio di tradizioni e memorie"; conclude. (Com)