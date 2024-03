Simest: accordo con Regione Sicilia per internazionalizzazione aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simest, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti che sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e la Regione Sicilia hanno sottoscritto oggi un accordo di collaborazione mirato a promuovere la presenza delle aziende siciliane sui mercati esteri. L'accordo – si legge in una nota – è stato sottoscritto dall'assessore alle attività produttive Edmondo Tamajo e dall'amministratrice delegata di Simest Regina Corradini D'Arienzo. Il Protocollo definisce i termini della collaborazione che, nel rispetto delle procedure e competenze di ciascun ente, ha come principali obiettivi quello di analizzare e proporre congiuntamente iniziative a supporto dell'export delle imprese regionali, selezionare progetti meritevoli di finanziamento e supporto, monitorare lo sviluppo delle attività promozionali e diffondere la conoscenza degli strumenti per la crescita internazionale messi a disposizione da Simest. (segue) (Com)