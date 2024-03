Simest: accordo con Regione Sicilia per internazionalizzazione aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà inoltre istituito un tavolo tecnico permanente tra Simest e Regione per coordinare le azioni e capitalizzare le reciproche competenze a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e dell'economia siciliana nel suo complesso e sarà sottoscritto un protocollo operativo per potenziare lo sportello regionale Sprint Sicilia, con l'obiettivo di agevolare il percorso di apertura ai mercati esteri delle aziende dell'isola. L'assessore alle attività produttive, Edmondo Tamajo, ha dichiarato: "Le imprese che decidono di investire all'estero, spesso si trovano ad affrontare delle sfide legate alle elevate barriere informative, che riflettono diversità culturali, legislative e ostacoli burocratici. Con la sottoscrizione di questo accordo con Simest, la Regione Sicilia vuole potenziare le proprie politiche di sostegno all'internazionalizzazione, rendendo più facile il percorso delle imprese siciliane sui mercati esteri e favorendo, così, i processi di ‘learning-by-exporting’, ‘learning by investing’ e la contaminazione di capacità e competenze". (segue) (Com)