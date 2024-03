Simest: accordo con Regione Sicilia per internazionalizzazione aziende (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La collaborazione con la Regione Sicilia è strategica per supportare le imprese siciliane nei processi di internazionalizzazione”, ha sottolineato l'amministratrice delegata di Simest, Regina Corradini D'Arienzo. “Si tratta – ha proseguito – di un impegno che rafforza il sostegno fornito negli ultimi due anni alle oltre 200 Pmi siciliane già partner di Simest, con finanziamenti per circa 60 milioni a tasso agevolato rivolti a investimenti in digitalizzazione e green nonché investimenti in capitale umano, allo sviluppo dell'e-commerce e alla partecipazione a fiere di carattere internazionale. Sono certa che questo importante accordo potenzierà l'impegno comune a sostenere la competitività all'estero del Made in Italy del territorio, attraverso un modello sempre più sostenibile che rafforzi la competitività delle filiere produttive, con un maggior focus sulle Pmi del Sud Italia”. (Com)