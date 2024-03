Abruzzo 2024: P. Paganini (analista socioecomico), centrodestra unito più credibile, ricetta anche per Basilicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti a Marco Marsilio confermato per un secondo mandato alla guida della regione Abruzzo, bravissimo a mantenere unito il centrodestra pur riconoscendo le diversità di ciascuna delle tre forze partitiche, dietro a un programma concreto per lo sviluppo dell'Abruzzo". Lo afferma in una nota l’analista socioeconomico Pietro Paganini commentando i risultati delle elezioni regionali in Abruzzo. "Netta la prevalenza di FI che, andando questa volta ben oltre i numeri delle precedenti Regionali e Politiche, ha degnamente occupato lo spazio politico tra Giorgia Meloni e il Partito democratico, spazio che dovrà essere conquistato sempre più con scelte e un programma di stampo liberale che mettono al centro il cittadino e le imprese, l’Italia del fare con le giuste regole e la ridotta burocrazia. Tajani, che non a caso è di cultura liberale, sta portando avanti proposte coraggiose, non populiste e capaci di stimolare la concorrenza e promuovere la prosperità", aggiunge. Questa, secondo Paganini, dev’essere "la prospettiva per coinvolgere tutti quei moderati che cercano un'alternativa credibile, rappresentativa e che vogliono promuovere il cambiamento. Ricetta di cui far tesoro subito, a cominciare dal prossimo appuntamento elettorale: quello in Basilicata. Tajani sta dimostrando che i moderati, i liberali e i popolari possono convivere in Forza Italia, dandogli una casa, cosa che Italia Viva, Azione e il Pd non sono e non possono essere", ha concluso in riferimento anche alle prossime europee. (Com)