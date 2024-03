Caso Salis: il padre di Ilaria, "contro mia figlia un processo politico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo a Ilaria Salis, la cittadina italiana detenuta in Ungheria, è sempre più un processo politico. Lo ha confermato il padre di Ilaria, Roberto Salis, in una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo organizzata dagli europarlamentari Brando Benifei (Pd) e Massimiliano Smeriglio (indipendente), a cui erano presenti anche gli europarlamentari Rosa D'Amato (Verdi), Nicola Danti (IV) e Sabrina Pignedoli (M5S). "La situazione di mia figlia è diventata, strada facendo, sempre più un processo politico. Inizialmente doveva essere circoscritta ai fatti in sé, ma già nel momento in cui si è dipanata l'indagine istruttoria si è iniziato a vedere che c'erano delle condizioni molto particolari", ha detto. "La sua detenzione inizialmente è stata estremamente dura, con 35 giorni veramente al limite, o forse anche oltre al limite della tortura", ha spiegato il padre di Salis. "È proseguita poi con l'indagine che ha portato un atto di accusa che nella realtà operativa dei fatti è più grave rispetto alle indagini condotte dalla Polizia, e questo determina una situazione molto critica per mia figlia", ha aggiunto. (segue) (Beb)