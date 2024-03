Caso Salis: il padre di Ilaria, "contro mia figlia un processo politico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il padre di Ilaria Salis ha poi riepilogato alcune dichiarazioni fatte da membri del governo ungherese. "Già subito il 31 di gennaio c'è stata una prima comunicazione da parte di Zoltan Kovacs, che è il portavoce del primo ministro ungherese, che ha dichiarato una serie di imprecisioni e mostrato una situazione che non rispecchia la realtà dei fatti. Cioè nega che condurre un imputato in catene non sia un trattamento inumano, scredita l'avvocato difensore di mia figlia perché è un oppositore politico, diffama mia figlia dicendo che ha soltanto la terza media e poi sostiene anche che i contatti con la famiglia gli sono stati concessi dal primo giorno, quando invece noi non abbiamo avuto la possibilità di parlare con nostra figlia dall'11 di febbraio fino al 6 di settembre", ha specificato Roberto Salis. (segue) (Beb)