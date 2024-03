Caso Salis: il padre di Ilaria, "contro mia figlia un processo politico" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dello stesso tono sono anche le dichiarazioni dell'ambasciatore ungherese in Italia, che sostiene che nostra figlia sia già stata condannata per gli stessi reati anche in Italia, e questa è totalmente una falsità. E alla fine poi l'ultimo intervento è stato quello di Peter Szijjarto del 28 febbraio, in cui di fatto viene già definito sia il fatto che mia figlia è colpevole, sia il fatto che deve essere sottoposta a una pena esemplare. Questo, in un in uno stato di diritto inaccettabile, ed è inaccettabile che un membro dell'Unione europea, a mio avviso, possa effettuare delle dichiarazioni in questo tipo", ha concluso. (Beb)