Automotive: via libera da Aula Camera a mozione maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Via libera, da parte dell’Aula della Camera, con votazione per parti separate, alla mozione presentata dalla maggioranza concernente iniziative per il rilancio del settore dell'automotive e per la tutela dei relativi livelli occupazionali, nell'ottica della transizione ecologica. Il governo, con il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, aveva espresso parere favorevole al testo.(Rin)