Como: Comazzi, solidarietà ai giostrai, decisione del sindaco calpesta il diritto al lavoro

- "La mia totale solidarietà va ai giostrai di Como perché la situazione che stanno vivendo è assolutamente vergognosa. L'irresponsabilità del sindaco e della sua Amministrazione, che hanno deciso di ridurre lo spazio concesso ai giostrai per l'annuale luna park di Pasqua, è una mossa che calpesta il diritto al lavoro e alla dignità di 70 famiglie che dipendono da questa attività per sopravvivere. Il sindaco Rapinese ci ripensi". Lo afferma in una nota l'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. (Com)