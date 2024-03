Europee: Bassetti, non mi candido con Iv, continuo a fare mio lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla Leopolda mi hanno invitato Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, sono andato alla convention per parlare di Sanità. Non mi hanno proposto di candidarmi per Italia viva alle europee e io voglio continuare a fare il mio lavoro: non mi candiderò". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Rai Radio1, il dottor Matteo Bassetti. (Rin)