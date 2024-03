Germania-Vaticano: Wagenknecht (Bsw), irrispettose le critiche contro il Papa su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche rivolte contro papa Francesco per le sue dichiarazioni sull'Ucraina sono "irrispettose, colpi molto bassi". È quanto dichiarato da Sahra Wagenknecht, copresidente con Amira Mohamed Ali dell'Alleanza Sahra Wagenknecht - Per la ragione e la giustizia (Bsw), partito di estrema sinistra fondato in Germania a gennaio scorso. Nota per le sue posizioni filorusse, Wagenknecht ha aggiunto che nella guerra in Ucraina sono necessari un cessate il fuoco e negoziati di pace, "non sempre nuove forniture di armi" al Paese aggredito dalla Russia. (Geb)