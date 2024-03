Nato: 20 mila militari impegnati nelle “Nordic Response 2024”, tra loro oltre mille italiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, tra chi ha lasciato il proprio Paese per partecipare all’addestramento ci sono anche oltre mille uomini e donne della Marina e dell’Esercito. All’Italia, infatti, è stato affidato il compito di coordinare le esercitazioni in mare. Nel corso della giornata c’è chi impara a posizionare una mina a terra, chi studia come si costruisce un accampamento in mezzo alla neve e chi simula uno sbarco con la presa della costa. Si chiama “winterizzazione” ed è un addestramento preparatorio a un intervento in un ambiente artico. Nordic Response, però, come ha spiegato l'ammiraglio Valentino Rinaldi, al comando della task force anfibia, “ha anche l'obiettivo di integrare forze eterogenee, con nove nazioni diverse nella task force anfibia, che devono mettere insieme le loro capacità. Sotto il mio comando, infatti, ci sono 12 unità navali, circa 3 mila marinai e 1.100 marines: lo staff è internazionale e interforze, visto che partecipa anche il personale dell’Esercito e dell’Aeronautica italiana”, ha concluso Rinaldi. Intanto alle sue spalle, nelle acque ghiacciate del fiordo norvegese di Badderen, una esercitazione anfibia è appena terminata. La giornata di addestramento si appresta alla conclusione: il tempo di un po’ di riposo a bordo della nave, però, e un'altra avrà inizio. (Res)