Speciale difesa: Cina, rallentamento economico e tensioni geopolitiche, Xi punta su controllo esecutivo e sicurezza nazionale

- A tal proposito, le amministrazioni locali sono state invitate ad introdurre con “cautela” misure che potrebbero raffreddare l’economia, mentre il governo continuerà a promuovere la crescita del mercato creando un ambiente politico “stabile, trasparente e prevedibile per le imprese” straniere. In tale quadro, il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo è stato fissato al tre per cento nel 2024, mentre il disavanzo pubblico è stato fissato a circa 556 miliardi di dollari, in aumento di 25 miliardi di dollari rispetto al bilancio dello scorso anno. Relativamente alla Difesa, ambito divenuto sempre più cruciale nel quadro delle tensioni geopolitiche con gli Usa e delle tensioni nello Stretto di Taiwan, non emergono elementi di sostanziale novità rispetto allo scorso anno. Come per il 2023, la Cina ha infatti previsto un aumento del budget per le forze armate del 7,2 per cento, che dovrebbe raggiungere quota 232 miliardi di dollari nel 2024. (Cip)