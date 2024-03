Speciale difesa: Armenia, Russia, Regno Unito conduce politica "antirussa" nello spazio post sovietico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta intraprendendo delle politiche "antirusse" nello spazio post sovietico. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" un rappresentante del ministero degli Esteri russo, commentando la dichiarazione del sottosegretario della Difesa britannico, James Heappey, secondo cui Londra sarebbe pronta ad aiutare Armenia di fronte alle "minacce provenienti dalla Russia". "Non siamo più sorpresi dal fatto che le autorità di Londra abbiano smesso di nascondere l'essenza anti-russa di tutti i loro passi nello spazio post sovietico, incluso il Caucaso meridionale. Ma le rivelazioni di Heappey sono anche una conferma diretta che l'Occidente sta cercando di trasformare l'Armenia in uno strumento della linea che conduce nella regione diretta contro Mosca", ha affermato un rappresentante del dicastero. La situazione rappresenta "un motivo di riflessione" per "i politici responsabili" di Erevan, ha aggiunto la fonte di "Ria Novosti". (Rum)