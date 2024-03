Speciale difesa: ambasciatore in Egitto Quaroni, Italia impegnata a mitigare crisi umanitaria Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è profondamente impegnata a mitigare la crisi umanitaria per la popolazione civile di Gaza. Lo ha detto l’ambasciatore d’Italia in Egitto, Michele Quaroni, in un’intervista al quotidiano egiziano “Al Arham”. “Abbiamo lavorato in piena collaborazione con le autorità egiziane per fornire assistenza umanitaria ed evacuare soprattutto donne e bambini in condizioni vulnerabili, e portarli in Italia. Dall’inizio della crisi, abbiamo mobilitato gran parte delle nostre risorse e dei nostri sforzi”, ha spiegato Quaroni. “Nel mese di ottobre, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, insieme al ministero della Difesa, ha organizzato diversi voli umanitari per portare aiuti alla popolazione civile di Gaza. Inoltre, la nave ospedale militare Vulcano è stata inviata ad Al Arish per sostenere gli enormi sforzi compiuti dal sistema sanitario egiziano”, ha ricordato l’ambasciatore al Cairo, precisando che “le equipe mediche a bordo della Nave Vulcano hanno curato quasi un centinaio di pazienti, per lo più bambini e donne gravemente feriti”. “Il successo di queste operazioni è stato reso possibile da una cooperazione molto forte e fruttuosa tra Italia ed Egitto. Siamo orgogliosi delle vite che abbiamo salvato grazie alla nostra collaborazione con il ministero della Salute egiziano e la Mezzaluna rossa egiziana”, ha aggiunto Quaroni. (Cae)