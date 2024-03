Speciale difesa: Innovation day, Regione Lazio lancia strategie per favorire filiera aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’evento, una tavola rotonda sugli sviluppi di mercato e le strategie territoriali ha visto il coinvolgimento di Asi - Agenzia spaziale italiana, Enac - Ente nazionale per l'aviazione civile, Aiad – Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza, Aipas – Associazione delle imprese per le attività spaziali, Asas – Associazione per i servizi, le applicazioni e le tecnologie Ict per lo spazio, Airbus Italia, Avio spa, Comune di Colleferro, Ctna – Cluster tecnologico nazionale aerospazio. Gli elementi raccolti saranno utilizzati da Lazio Innova per la definizione del nuovo bando Fesr sul Riposizionamento Competitivo che vede nell’Aerospazio uno degli assi principali di intervento. Il bando è previsto nella seconda parte dell’anno. Per la Regione Lazio e Lazio Innova è stata inoltre l’occasione per lanciare la Open Innovation Challenge "Smart Integration Satellite Capability" di Thales Alenia Space Italia. (Com)