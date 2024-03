Droga: Valditara, fentanyl è un pericolo, scuola è luogo di contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'orizzonte c'è "un pericolo devastante, in particolare per i nostri giovani. Dobbiamo erigere una barriera, una muraglia davanti al pericolo del fentanyl e la scuola è un luogo straordinario di contrasto”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, presentando il Piano nazionale di prevenzione contro l’uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici. “Stiamo elaborando una strategia unitaria ed abbiamo deciso di farne uno dei pilastri nelle linee guida all’educazione alla cittadinanza. Allo stesso modo abbiamo deciso di preparare i docenti, specie i nuovi assunti” attraverso “una formazione specifica per gli insegnanti”, ha concluso. (Rin)