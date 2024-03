Ue: Commissione approva acquisizione Bcc Vita da parte di Bnp Paribas Cardif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento Ue sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Bcc Vita S.p.A., con sede in Italia, da parte di Bnp Paribas Cardif S.A. (Bnpp Cardif), con sede in Francia. L'operazione riguarda principalmente il mercato delle assicurazioni sulla vita in Italia, specifica l'esecutivo Ue in una nota. La Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non solleva problemi di concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle imprese interessate derivanti dalla transazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di controllo delle concentrazioni. (Beb)