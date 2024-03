Mar Rosso: Crosetto, concorrenza sleale se vengono colpite solo navi occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è il rischio di una concorrenza sleale delle compagnie navali, perché se le compagnie cinesi o quelle russe non vengono colpite (dagli attacchi Houthi), ma vengono colpite solo quelle occidentali, c’è un vantaggio sul lungo termine per le tutte le compagnie cinesi e russe. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, all'evento LetExpo 2024 organizzato da Alis. In questa circostanza, ha sottolineato Crosetto, “le compagnie cinesi e russe da una parte saranno più sicure e dall’altra avranno meno costi, per esempio quelli legati alle assicurazioni”. “Si crea una concorrenza sleale che è fatta non soltanto per condurre una guerra in favore di Gaza, ma che diventa una guerra ibrida a tutto il sistema economico occidentale, a favore di uno alternativo”, ha osservato il ministro. “Per questo motivo parliamo del ruolo fondamentale della difesa, ma che in questo caso va anche associato alla diplomazia, alla postura di uno Stato, alle capacità che una nazione ha di dialogare da una parte e farsi rispettare dall’altra”, ha poi affermato Crosetto. (Res)