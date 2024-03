© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per le elezioni Regionali in Basilicata bisogna scegliere il candidato o la candidata rapidamente: siamo in grande ritardo e va scelto o scelta in modo condiviso dalla coalizione". Lo afferma, in una nota, il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Com)