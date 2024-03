Abruzzo 2024: Baldino (M5s), larghezza campo non è sicurezza vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni in Abruzzo "ci insegnano tre cose: che il tentativo dell'unità è necessario ma non sufficiente; non è vero, poi, che tanto più il campo è largo tanto più si avvicina alla vittoria, quindi la larghezza del campo non è direttamente proporzionale alla possibilità di vittoria; infine che i voti non confluiti più nel M5s vanno all'astensione piuttosto che all'interno del campo progressista. E il non voto deve preoccupare tutte le forze politiche, perché se un cittadino su due non vota c'è un problema di democrazia". Lo ha detto Vittoria Baldino, vicecapogruppo del Movimento cinque stelle a Montecitorio, ospite della trasmissione "L'aria che tira", su La7. (Rin)