Agricoltura: da Cia una proposta di legge per dare più valore al settore

- Accrescere il peso economico e la forza negoziale dell'agricoltura all'interno della filiera; redistribuire equamente il valore aggiunto tra tutti gli attori, intervenendo contro le pratiche commerciali sleali e per una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi; valorizzare i percorsi di alleanza tra agricoltori e consumatori, sui quali ricade gran parte della crisi tra costi di produzione alle stelle e caro inflazione. Sono questi i tre pilastri della proposta di legge messa a punto da Cia-Agricoltori Italiani e annunciata alla Conferenza organizzativa presso Roma eventi Fontana di Trevi, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida. "Il testo su cui stiamo lavorando da mesi - ha detto il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini - è pronto a sbarcare in Parlamento e rappresenta quel passaggio cruciale e urgente per riportare l'agricoltura al centro. Vogliamo salvaguardare il mondo agricolo con una legge ad hoc. Il settore merita il riconoscimento definitivo del proprio valore nella catena agroalimentare attraverso prezzi più stabili e redditi dignitosi". (segue) (Rin)