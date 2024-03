Agricoltura: da Cia una proposta di legge per dare più valore al settore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo di Cia alla revisione della Pac passa, invece, per gli interventi che l'Europa dovrebbe concretizzare già nel breve periodo. Non solo con la semplificazione delle procedure di approvazione di eventuali modifiche dei Piani strategici nazionali, consentendo maggiore autonomia agli Stati membri, ma anche assicurando più flessibilità sull'applicazione delle regole di condizionalità, senza prevedere sanzioni in caso di inottemperanza. Bisogna aggiornare e facilitare gli eco-schemi, rendere le OCM meno rigide per facilitare la spesa, alzare le percentuali sugli aiuti accoppiati per sostenere gli agricoltori in caso di crisi e aggiornare e potenziare il budget per la gestione del rischio. "Per l'agricoltura non c'è più tempo da perdere - ha concluso Fini -. Dobbiamo continuare a lavorare per dare speranza e futuro al settore". (Rin)