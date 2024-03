Nato: ministro Esteri ceco, adesione ha cambiato la nostra storia e quella dell’Alleanza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dimostriamo il nostro fermo impegno per la sicurezza condivisa attraverso i nostri sforzi diplomatici quotidiani, il nostro coinvolgimento attivo nelle operazioni alleate attuali e storiche – come quelle nei Balcani occidentali e in Medio Oriente – e il nostro incrollabile sostegno alla difesa dell’Ucraina, esemplificato da iniziative come il recente programma di acquisto di munizioni. L’invasione russa dell’Ucraina nel 2014 e la successiva escalation nel 2022 sono servite a ricordare in modo crudo il ruolo cruciale della Nato nella difesa collettiva. Ci stiamo ora preparando per un nuovo capitolo nella storia dell’Alleanza Atlantica. L’Ucraina, che sta coraggiosamente resistendo all’esercito russo, si trova in una situazione sconcertante. Nonostante non sia integrata nella Nato o nell’Ue, l’Ucraina si è sacrificata per i valori occidentali molto più di qualsiasi altro Paese dalla Seconda guerra mondiale. Non dobbiamo abbandonare il nostro partner. Dobbiamo offrirgli garanzie di sicurezza credibili. (segue) (Res)