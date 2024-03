Stellantis: Urso, 1 milione veicoli in Italia insufficiente, dialogo con imprese cinesi e occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Stellantis ha fatto sapere "che realizzerà un milione di veicoli nel nostro Paese, ma non basta. È necessario avere almeno 1,3 milioni di veicoli prodotti nel nostro Paese per tenere in piedi l'automotive in Italia. L'obiettivo posto da Stellantis non è sufficiente e quindi abbiamo avviato un confronto con case automobilistiche cinesi e altre occidentali". Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso in occasione della partecipazione all'Assemblea generale di Unindustria al Centro Congressi La Nuvola all'Eur.(Rer)