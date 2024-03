Lavoro: da Intesa Sanpaolo il primo programma internazionale per l’assunzione di neolaureati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I’M IN Graduate Program è un percorso di formazione pensato per attrarre nuovi talenti determinati a costruire il loro futuro lavorativo nelle aree di elevata specializzazione della Divisione IMI Corporate & Investment Banking. Il programma è un’ulteriore conferma del nostro impegno per l’orientamento professionale dei giovani attraverso iniziative strategiche che ci permettano di far conoscere, in particolare ai neolaureati, la ricchezza delle nostre professioni, le competenze e i valori che ci contraddistinguono”, dichiara Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo. L’iniziativa, in linea con il Piano d’Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo 2022-2025, rientra nel più ampio impegno della Divisione nei confronti dei giovani, siano essi già all’interno dell’organizzazione, sia non ancora inseriti nel mondo del lavoro. Ne è conferma, ad esempio, il recente avvio della seconda edizione del programma biennale Next Generation Executive Program della Divisione IMI CIB in collaborazione con SDA Bocconi e l’iniziativa “La Finanza e le buone storie”, un ciclo di incontri, in collaborazione con Guido Maria Brera, autore del best seller Diavoli, per avvicinare gli studenti dei principali atenei italiani ai meccanismi che regolano i mercati finanziari moderni. (Com)