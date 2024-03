Roma: Camilli (Unindustria), economia città dinamica ma ha bisogno di nuove ambizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Voglio ringraziare il Direttore e tutti i giornalisti di Nova per l’attenzione rivolta alle iniziative e proposte di Unindustria" Angelo Camilli

Presidente di Unindustria Lazio

19 luglio 2021

- Roma si colloca al quarto posto in Italia per il contributo al valore aggiunto dell'industria a livello nazionale, dopo Milano, Torino e Brescia. Lo ha detto il presidente di Unindustria Angelo Camilli in occasione dell'assemblea generale al Centro congressi La Nuvola all'Eur. "Questo fatto può sorprendere, ma testimonia l'effettiva diversificazione dell'economia romana - ha aggiunto -. Settori industriali come il digitale, l'aerospazio e la difesa, la farmaceutica e le biotecnologie, il cinema e l'audiovisivo, l'energia e il green stanno guadagnando sempre più rilevanza, anche a livello internazionale. La città è quindi molto più dinamica di quanto possa sembrare, ma ha bisogno di nuove ambizioni e di un contesto all'altezza di altre grandi Capitali".(Rer)