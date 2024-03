Rider: Scotto (Pd), direttiva Ue passo avanti, Parlamento recepisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La direttiva sui rider è oggettivamente un passo in avanti dopo anni di assoluta deregulation in Ue". Lo dichiara Arturo Scotto, capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera. "Un segnale a milioni di lavoratori e di lavoratrici: la precarietà e il sotto-salario non sono un destino. Appena Bruxelles avrà varato definitivamente la direttiva sui rider chiederemo al Parlamento italiano di recepirla immediatamente. Auspichiamo che questa norma di civiltà non faccia la stessa fine del salario minimo", conclude. (Rin)