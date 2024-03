Etiopia: ministro Esteri, accesso al mare è una questione di “stabilità e sicurezza nazionale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il neo ministro degli Esteri etiope, Taye-Atske Selassie, ha dichiarato che “l’accesso diretto al mare è una questione di stabilità e sicurezza nazionale”, aggiungendo che la ricerca di porti marittimi da parte dell’Etiopia è “molto legittima”. È quanto riporta il quotidiano "Addis Standard" citando Selassie, secondo il quale la comunità internazionale è ben informata sull'aspirazione dell'Etiopia ad accedere al mare a seguito di ampie consultazioni diplomatiche in materia, afferma il rapporto citando FM Taye. In quanto Stato sovrano, l'Etiopia ha bisogno di “un'economia solida supportata da transazioni stabili”, ha proseguito il ministro, aggiungendo che la ricerca dell'Etiopia per l'accesso al mare non è contraria alla realtà dei fatti. “L'Etiopia non dovrebbe essere portatrice di oneri eccessivi e non dovrebbe essere vittima del peso interno di altri Paesi”, ha affermato Selassie, sottolineando la disponibilità dell'Etiopia a impegnarsi in ulteriori negoziati per l'accesso al porto di Berbera, nel Somaliland, marittimo. “Abbiamo negoziato con gli egiziani per quattro round. Allo stesso modo, siamo pronti a riprendere la trattativa quando lo vorranno”, ha aggiunto, con chiaro riferimento alla Somalia. “L’Etiopia non ha una storia di adozione di comandi e dettami stranieri. Ma in alcuni casi negozierà a beneficio di tutti”, ha concluso il ministro. (segue) (Res)