Etiopia: ministro Esteri, accesso al mare è una questione di “stabilità e sicurezza nazionale” (2)

- Nel frattempo prosegue la visita congiunta di comitati tecnici di Etiopia e Somaliland a Lughaya, città costiera dello Stato separatista somalo dove dovrebbe essere costruita una base navale etiope se venisse attuato il memorandum d'intesa siglato a gennaio dal governo di Addis Abeba e le autorità di Hargheisa. Lo riferisce "Garowe online", suggerendo che sul progetto sono in corso colloqui fra le parti. Secondo altre fonti locali, i comitati congiunti si sarebbero recati anche nelle città di Zeila, un porto storico del Somaliland, e a Borama, la più vicina al confine etiope. La delegazione del Somaliland è guidata dall'ex rappresentante di Hargheisa in Kenya e negli Emirati Arabi Uniti, Bashe Omar, il quale avrebbe illustrato i benefici dell'accordo per le comunità costiere e del Somaliland. L’accordo, siglato lo scorso primo gennaio dal primo ministro Abiy Ahmed e dal leader del Somaliland, Muse Bihi Abdi, prevede di concedere all’Etiopia - che ha perso l'accesso al mare nel 1993, con l'indipendenza dell'Eritrea - 20 chilometri di terra lungo la costa del Golfo di Aden del Somaliland per un periodo di almeno 50 anni, in cambio del riconoscimento dell'indipendenza del Somaliland e della sua partecipazione nella compagnia di bandiera etiope, Ethiopian Airlines. L'intesa ha scatenato una crisi diplomatica fra Etiopia e Somalia, che lo considera un'aggressione alla sua sovranità, e coinvolto attori regionali - in primis Egitto ed Eritrea - ed anche internazionali, come la Turchia e gli Emirati. (segue) (Res)