Mar Cinese Meridionale: Pechino avverte, esplorazione energetica non deve coinvolgere Paesi terzi

- I piani delle Filippine per l'esplorazione energetica nel Mar Cinese Meridionale "non devono danneggiare gli interessi della Cina né coinvolgere Paesi al di fuori della regione". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, nella consueta conferenza stampa, aggiungendo che le controversie nel Mar Cinese Meridionale "dovrebbero essere gestite adeguatamente e direttamente" dalle parti coinvolte. Il portavoce si è così espresso in relazione all'intervista concessa dall'ambasciatore filippino negli Stati Uniti, Jose Manuel Romualdez, all'emittente statunitense "Bloomberg", durante la quale il diplomatico ha fatto sapere che Manila e i suoi alleati, tra cui Australia, Giappone e Stati Uniti, si stanno "muovendo secondo un piano prestabilito" per trivellare petrolio e gas nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Cip)