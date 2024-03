Mar Cinese Meridionale: Pechino avverte, esplorazione energetica non deve coinvolgere Paesi terzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Romualdez, le Filippine stanno prendendo in considerazione diverse opzioni per sfruttare le risorse del Mar Cinese Meridionale, in particolare gas e petrolio. Tra queste il coinvolgimento di compagnie energetiche statunitensi, ma anche iniziative congiunte con altri Paesi rivieraschi come il Vietnam. Le Filippine e i loro alleati, ha spiegato Romualdez, stanno agendo "in maniera ragionevole" e qualche cosa potrebbe già muoversi entro la fine del mandato del presidente Ferdinand Marcos Junior, nel 2028. L'ambasciatore, che è cugino del presidente Marcos, ha posto l'accento sul tema della sicurezza economica. Se non c'è quest'ultima, ha detto, "tutti gli accordi in materia di difesa non hanno significato". Romualdez ha anche ribadito che il tempo dell'atteggiamento morbido nei confronti della Cina "è finito", in particolare rispetto allo sfruttamento delle risorse economiche all'interno della zona economica esclusiva (Zee) delle Filippine. "Quel che è nostro è nostro. Non ci fermeremo. Faremo tutto quello che riteniamo", ha chiarito. (segue) (Cip)