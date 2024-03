Mar Cinese Meridionale: Pechino avverte, esplorazione energetica non deve coinvolgere Paesi terzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando alle stime, il bacino del Mar Cinese Meridionale dovrebbe contenere undici miliardi di barili di petrolio non sfruttato e 5.400 miliardi di metri cubi di gas naturale. L'esplorazione energetica è tuttavia complicata dalle dispute territoriali tra Cina, Vietnam, Filippine, Taiwan, Malesia e Brunei, che danno luogo a regolari incidenti tra i suddetti Paesi. Le Filippine avevano tentato di siglare un accordo di esplorazione energetica congiunta con la Cina nel 2018, ma i colloqui sono stati annullati dall'amministrazione dell'ex presidente filippino Rodrigo Duterte per "vincoli costituzionali e questioni di sovranità". A gennaio dello scorso anno, il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo filippino Ferdinand Marcos Jr hanno deciso di rilanciare i colloqui, che hanno registrato una nuova battuta d'arresto a causa delle crescenti tensioni marittime e degli incidenti tra le forze navali dei due Paesi. Nel quadro di progressivo deterioramento dei legami con la Cina, negli ultimi mesi Manila ha intensificato gli sforzi per estrarre petrolio e gas dal Mare di Sulu, un settore dell'Oceano Pacifico situato tra le Filippine e il Borneo. (segue) (Cip)