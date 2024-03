Automotive: Urso, se non sale produzione risorse incentivi a sostegno industria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Qualora nei prossimi anni, "non dovessimo registrare un contributo significativo nella produzione delle auto, le risorse destinate agli incentivi finora, pari a 5,3 miliardi di euro, saranno destinate a sostenere l'automotive: lo ho già detto a Stellantis". Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso in occasione della partecipazione all'Assemblea generale di Unindustria al Centro Congressi La Nuvola all'Eur. "Produciamo poco più del 30 per cento delle auto che immatricoliamo", ha concluso. (Rer)