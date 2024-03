Ia: Del Fante (Poste), lavoriamo perché anche meno digitali ne possano beneficiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Intelligenza artificiale (Ia) è "una sfida per tutti i cittadini e noi ci impegniamo per permettere ai meno digitali di beneficiare dei nuovi strumenti dell'Ia". Lo ha detto Matteo Del Fante, Amministratore delegato di Poste italiane, a margine dell’evento "L'Intelligenza Artificiale per l'Italia", organizzato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e Agenzia per l’Italia digitale (Agid), presso le corsie sistine di Santo spirito in Sassia a Roma. "Negli uffici postali metteremo dei totem, nell'ambito del progetto Polis, che permetteranno nei piccoli comuni di ottenere tutte le informazioni relative a quella specifica localizzazione che il totem prenderà tramite gli algoritmi, il web e i social", ha concluso. (Rin)