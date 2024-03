Lavoro: Landini, sistema malato, di fronte a questa strage serve mobilitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte a quella che ormai è una vera e propria strage bisogna chiedere alle lavoratrici e ai lavoratori, ai cittadini e alle forze politiche di mobilitarsi. È un sistema malato, che ha fatto prevalere la logica di una competizione del mercato sui diritti come elemento di crescita, ci stanno portando a sbattere". Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine del convegno di Libertà e Giustizia su "Costituzione e riforme, dall'autonomia al presidenzialismo", in corso a Milano. "Non possiamo più lamentarci, bisogna agire e intervenire sulle cause concrete di questa strage - ha aggiunto Landini - pensiamo a un percorso con un’assemblea comune dei rappresentati e dei delegati alla sicurezza che si terrà tra una settimana o due, e in quella sede prendere le decisioni necessarie". (segue) (Rem)