Lavoro: Landini, sistema malato, di fronte a questa strage serve mobilitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella degli incidenti sul lavoro è "una tragedia che continua perché non si interviene sulle ragioni che stanno producendo questo disastro", bisogna "ripristinare tutto il sistema degli appalti, dove le persone devono avere lo stesso trattamento economico e normativo sempre e non può più esserci logica del massimo ribasso sugli appalti e competizione sui diritti delle persone" e "far prevalere una cultura dove le questioni che riguardano la salute e la sicurezza non può essere vista come un costo, ma un investimento esplicito", ha proseguito il segretario della Cgil. "I provvedimenti che il governo ha preso fino a ora non vanno in questa direzione e quindi - ha concluso Landini - pensiamo con la Uil che sia venuto il momento di una mobilitazione più generale su questi temi, chiedendo al Parlamento e al Governo di cambiare e fare questi interventi che sono oggi necessari". (Rem)