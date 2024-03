Municipio Roma VII: Trombetta (M5s), eletti membri Osservatorio antimafia, fiero di farne parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo M5s del Municipio Roma VII, Emanuel Trombetta, in una nota dichiara: "Un risultato storico contro la criminalità: il Municipio VII ha eletto i componenti consiliari dell'Osservatorio permanente sulla legalità e l'antimafia sociale". "Sono fiero di essere uno dei tre consiglieri scelti per questo compito così importante e delicato. L'Osservatorio, infatti, studierà la presenza della criminalità sul nostro territorio - aggiunge -, farà un censimento dei beni confiscati e ne promuoverà il riutilizzo, lancerà delle campagne di sensibilizzazione a favore della legalità e a supporto di chi si oppone al malaffare. Insieme a noi lavoreranno rappresentanti delle Forze dell'ordine, esperti criminologi e le associazioni antimafia e antiracket. Il Municipio VII è stato il primo a lanciare il bando per istituire l'Osservatorio: spero che dal nostro lavoro prendano esempio anche altri territori. Rimbocchiamoci le maniche". (Com)