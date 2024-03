Industria: Urso, acciaierie strategiche per Paese, a giugno piano con 4 grandi poli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "A giugno, dopo il confronto con le parti, presenteremo un piano per il rilancio dell'industria siderurgica". Lo ha detto il ministro delle Imprese Adolfo Urso in occasione della partecipazione all'Assemblea generale di Unindustria al Centro Congressi La Nuvola all'Eur. Il piano guarderà allo sviluppo di poli siderurgici in particolare nelle vicinanze dei porti. "Siamo riusciti a riprendere in mano il destino dell'acciaio nel nostro Paese - ha detto Urso - perché se l'Italia ha una grande industria automobilistica, nautica e manifatturiera è perché a monte c'era una grande industria siderurgica. Stiamo ragionando su 4 grandi poli: il polo delle acciaierie del Nord, con il recupero dei rottami ferrosi. Il polo di Piombino, un siderurgico green, per rifare il parco rotaio dell'Ucraina. Il polo di Terni, con un contratto da sottoscrivere da qui a qualche settimana. Il polo dell'ex Ilva a Taranto che abbiamo intenzione di rilanciare", ha concluso. (Rer)