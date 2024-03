Taiwan: Taipei ospiterà assemblea Unione dei parlamentari dell'Asia-Pacifico nel 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan ospiterà nel 2025 l'assemblea generale dell'Unione dei parlamentari dell'Asia-Pacifico (Appu), un'alleanza che mira a preservare la pace e la democrazia nella regione. È quanto annunciato nel corso della 52ma assemblea generale dell'Appu in corso a Tokyo, in Giappone (11-13 marzo). Alla riunione ha partecipato anche una delegazione interpartitica guidata dal vicepresidente del parlamento taiwanese, Johnny Chiang. Le discussioni, le prime in presenza dalla pandemia di Covid-19, sono incentrate sulla prevenzione delle catastrofi e sulla riduzione dei rischi nel quadro del cambiamento climatico.(Res)