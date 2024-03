Tunisia: premier presiede riunione su progetto autostradale Bou Salem-Algeria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione è stato deciso di realizzare i lavori mediante un contratto di appalto pubblico con cofinanziamento da parte di istituzioni finanziarie internazionali e di abbandonare la decisione di ricorrere a un partenariato pubblico-privato, approvata nella sessione di lavoro ministeriale il 4 marzo 2022. Hachani ha sottolineato la “dimensione strategica” di questo progetto come parte dell'autostrada Maghreb-Africa e come corridoio economico, nonché la sua inclusione nel quadro di una visione di sviluppo globale e innovativa per creare dinamismo economico a Jendouba e nelle zone di confine, oltre a sviluppare il commercio con l'Algeria. (Tut)