Rider: Provenzano (Pd), vinta battaglia per lavoratori, per un'Europa più giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo forti resistenze, ieri in si è raggiunto l'accordo sulla direttiva che riconosce diritti a 30 milioni di lavoratori delle piattaforme e pone garanzie democratiche sugli algoritmi. Una battaglia vinta dal Partito dei socialisti europei, un passo decisivo con il salario minimo per l'Europa sociale", scrive su X Peppe Provenzano responsabile Esteri della segreteria nazionale del Pd. "Grazie alla tenacia di Nicolas Schmit, nostro candidato alla guida della Commissione, alla competenza della nostra relatrice Elisabetta Gualmini, alla alla lungimiranza di chi, come Andrea Orlando dal governo, aveva schierato l'Italia dalla parte di un'Europa più giusta", conclude.(Rin)