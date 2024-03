Imprese: Mimit su Fos (gruppo Prysmian), firmato Protocollo tra le parti, tavolo rinviato al 19 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) un protocollo per la crisi della Società Fos (gruppo Prysmian) di Battipaglia: le istituzioni, l’azienda e i sindacati hanno convenuto di impegnarsi insieme per favorire, nei tempi più rapidi possibili, la salvaguardia dei posti di lavoro diretti e indiretti attraverso un processo di reindustrializzazione che miri a garantire la continuità produttiva. Per questo - riferisce una nota -, anche se a produzione ferma, si manterranno attivi gli impianti per un congruo periodo di tempo. Inoltre, nei prossimi giorni l’azienda e i sindacati si incontreranno per affrontare la gestione degli aspetti sociali a tutela del reddito. Il tavolo è rinviato a martedì 19 marzo alle ore 17. (Com)