© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ovunque sereno o temporaneamente velato, salvo possibile insistenza di annuvolamenti più marcati sulle zone alpine di confine e passaggio di qualche velatura, più probabile nel pomeriggio e in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime in leggero calo sulla Pianura e in leggero aumento alle quote superiori, massime in lieve o moderato aumento. In Pianura minime tra 2 e 6 °C, massime tra 14 e 18 °C. (Rem)