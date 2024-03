Sardegna: garante detenuti, concentrazione di psichiatrici nelle carceri, situazione al collasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello di Irene Testa, garante regionale dei detenuti, che parla di una sanità disastrosa che nelle carceri riflette la situazione che sta vivendo la nostra isola. "Con una differenza – spiega – All’interno di questi contenitori è racchiuso un numero sproporzionato il disagio psichico. Al carcere di Uta su 630 detenuti, la maggior parte dei quali è affetta da gravi patologie psichiatriche è presente un solo psichiatra. Sono 460 i detenuti che assumono terapie. Molti anche a Bancali, basta girare le sezioni per rendersi conto del disagio. A Isili la percentuale delle patologie psichiatriche sfiora l’80 per cento e la colonia risulta abbandonata dal servizio Asl". Per la garante si avverte "un totale distacco e poca collaborazione tra il servizio sanitario gestito in totale autonomia e le direzioni. In tutti i 10 istituti è carente la presenza di personale sanitario". (segue) (Rsc)