Sardegna: garante detenuti, concentrazione di psichiatrici nelle carceri, situazione al collasso (2)

- "Spesso non si riescono ad avere le diagnosi dei reclusi ma basta fare un giro nelle sezioni per rendersi conto della grave condizione della maggior parte dei reclusi - ha aggiunto Testa - Una popolazione composta da tossicodipendenti, soggetti borderline, bipolari, malattie virali quali HIV. Sono diversi i detenuti che dovrebbero stare in altre strutture idonee alla cura ma le strutture territoriali non se ne fanno carico.Se come è giusto la sanità rappresenta il primo punto per la presidente della Regione, non si trascuri quella penitenziaria. Il diritto alla salute è contemplato per tutti i cittadini compresi quelli che sono privati della libertà. Su questo interesserò nel breve tempo tutti i soggetti istituzionali che hanno responsabilità al riguardo". (Rsc)