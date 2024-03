© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Festival del Made in Italy.Palazzo Marino, Sala Brigida (ore 12)L’assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello partecipa all'evento Terziario Donna Connectvia Borgogna 5 (ore 18)REGIONESi riunisce il consiglio regionale.Palazzo Pirelli (ore 10)L'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione partecipa alla conferenza finale del progetto "Climada" intitolata "Il ghiacciaio dell'Adamello nell'epoca del cambiamento climatico".Collegio Universitario di Merito Luigi Lucchini, via Valotti, 3C/D Brescia (ore 10)L'assessore all'Istruzione, formazione, lavoro, Simona Tironi, e il presidente della Fondazione della Felicità Walter Rolfo, presentano alla stampa "Happiness on tour, vite-storie di felicità" in programma mercoledì 20 marzo al Forum di Assago/Mi.Palazzo Lombardia, ingresso N1, Sala Stampa (ore 11:30)Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Lara Magoni, interviene alla presentazione della nuova maglia della Feralpi Salò, squadra di calcio di serie B.The Pitch -Football store, corso Europa, 18 (ore 18)Il presidente Attilio Fontana interviene all'inaugurazione della mostra 'Salon Bite&Go' allestita presso il nucleo N3 di Palazzo Lombardia.Palazzo Lombardia, ingresso N3 (ore 18:30) (segue) (Rem)