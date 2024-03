Gaza: von der Leyen, prossimi fondi a Unrwa dopo messa in atto misure concordate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino oriente (Unrwa), riceverà le tranche successive di finanziamento dall'Ue con la messa in atto delle misure concordate con l'Ue dopo le accuse mosse contro l'agenzia dell'Onu. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso del suo intervento alla sessione plenaria dell'Eurocamera di Strasburgo. "Tutti abbiamo visto le immagini drammatiche. Dobbiamo garantire la sicurezza della distribuzione degli aiuti a Gaza. Per questo è ancora più importante lavorare con le agenzie che sono ancora presenti sul territorio. È questo il caso dell'Unrwa", ha detto. "A gennaio sono state mosse gravi accuse contro alcuni membri del personale dell'Unrwa per cui abbiamo deciso di valutare le nostre decisioni di finanziamento alla luce delle azioni intraprese dall'Onu e dall'Unrwa in risposta a tali accuse. Da allora, le Nazioni Unite hanno condotto un'indagine interna e creato un gruppo di revisione indipendente, guidato da Catherine Colonna. L'Unrwa ha anche acconsentito a una verifica da parte di esperti esterni nominati dall'Unione europea. Di conseguenza, procederemo con il pagamento di 50 milioni di euro a loro sostegno", ha aggiunto. "Le tranche successive saranno erogate non appena l'Agenzia compirà gli altri passi che abbiamo concordato insieme. Tutto questo con un semplice obiettivo: far sì che ogni euro che investiamo venga speso secondo le nostre regole e raggiunga i palestinesi che ne hanno bisogno", ha concluso von der Leyen. (Beb)